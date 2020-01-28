Мнение: Атрибуты успешного человека

Посмотрите на эти тела. Они, по-вашему, принадлежат людям успешным, состоявшимся, богатым? Или всё-таки бесперспективным нищебродам, в кои-то веки скопившим на турецкий All — простисгоспАди — Inclusive?



Фото: depositphoto.com

Да, погодите вы хлопать крыльями и возмущаться. Я прекрасно знаю, что именно вы уже приготовились настрочить в комментариях.

Прежде чем наезжать на меня за то, что я сейчас, по-вашему, назвала всю страну нищебродами, остановитесь, включите в кои-то веки мозг вместо тупых эмоций и ответьте мне честно на вопрос: «А вы хотели бы жить лучше?»

Вот лично вы.

Зарабатывать больше? Быть стройнее? Красивее? Путешествовать? Одеваться так, как по-настоящему нравится, а не так, как позволяет ваш скудный бюджет? Жить с человеком, который относится к вам так, что вы чувствуете себя не затюканной скотиной, а горячо любимым королём или королевой? Ездить на автомобиле, садиться за руль которого — стопроцентное удовольствие?

Большинство людей проживают свою жизнь так, что в старости их непременно накрывает мысль: «Блин, жизнь прошла, а я и не жил вовсе. И на что только жизнь потратил?»

Страшно оказаться в их числе? Тогда начинайте меняться прямо сейчас.

С чего начать?

Я неслучайно запилила фотографию полной пары. В наше время лишний вес ассоциируется с лузерами.

Успешный человек — это человек стройный. Можете, если хотите, закидать меня в комментариях фамилиями толстых олигархов, но это ничего не изменит.

В современном мире полнота ассоциируется с низким социальным статусом и бесперспективностью, а хорошая, подтянутая фигура — с людьми, которые, если и не взобрались ещё на вершину успеха, то имеют все шансы туда попасть.



Фото: dreamsite.com

Стройные, ухоженные, хорошо одетые люди производят лучшее впечатление на потенциальных работодателей, чем полные и неопрятные. Стройных охотнее берут на работу. Им даже назначают более высокую зарплату.

Да, это несправедливо, но именно так выглядит правда жизни.

Вы можете организовать пикет против дискриминации полных людей, а можете просто похудеть. Первое не изменит ровным счётом ничего, второе сделает вас привлекательнее, здоровее и даст вам повод себя уважать. А это значит, что и окружающие, наконец-то, начнут относиться к вам с уважением.

Второе, с чем ассоциируется успешный человек сегодня, — это знание английского.

Люди, работающие в престижных компаниях и заколачивающие приличные бабки, свободно говорят на английском.

Люди, перебивающиеся от зарплаты до зарплаты и не имеющие перспектив в карьере, как правило, не знают английского. Это незнание, само по себе, — уже большое препятствие для карьерного роста.

Продвигать сотрудника, который на международных переговорах будет мычать и хлопать глазами, не будет никто. Нет смысла, когда под боком имеется свободно чирикающий на английском холёный хипстер в хорошем костюме?

Стройность и знание английского — это два атрибута успешного человека образца 2020 года, и что самое прекрасное: и то, и другое — исключительно в ваших руках.

Если у вас проблемы с весом — худейте. Если с английским — учите.

О том, как начать худеть, я написала десятки статей. Ищите в блоге и приступайте.

О том, как начать учить английский, знание которого превратит вас из неловкого, бесперспективного колхозника в продвинутого человека, расскажу прямо сейчас.

Сначала ответьте на вопрос: вы никогда не задумывались над тем, почему вы так и не выучили английский? Почему после стольких лет долбёжки английским в школе вы на нём так и не заговорили? Семь или больше лет учили-учили, но так и не выучили. Вы все — дебилы, что ли? Поголовно?

Ну, допустим.

Однако те же самые дебилы, приперевшись с английским уровня «хеллоу» на зимовку в Майами или на ПМЖ в Лондон, вдруг начинают на нём разговаривать уже через месяц.

И в ресторане еду без проблем закажут, и продавца о товаре расспросят, и к доктору сходят, если прижмёт, и всё, что он скажет, поймут. Ещё и вопросы зададут.

Как так-то? Почему?

Ответ прост: методика обучения иностранным языкам в наших школах — говно. Эта тупая система построена на заучивании правил и зубрёжке и совершенно оторвана от реальной жизни. В её основе — память изучающего язык. Запомнил? Молодец. Не запомнил? Получи «трояк» в четверти.

Эта методика была разработана ещё в «совке», когда границы были на замке.

Рядовому советскому гражданину разговаривать на английском было незачем и не с кем. Как следствие, система, по которой происходило обучение языку, была сильно оторвана от практики.

Когда распался Советский Союз, поменялось многое, но только не система обучения иностранным языкам в школе. СССР нет, а английский в школе «для галочки» по-прежнему процветает.

Именно поэтому вы его и не смогли осилить. Вас неправильно обучали языку. По неработающей системе.

Когда человек приезжает заграницу и там на какое-то время остаётся, он быстро подхватывает язык, поскольку запоминание слов и конструкций происходит не через зубрёжку, а через прямое ассоциирование.

Проще говоря, в мозгу формируются новые нейронные связи, и происходит это очень и очень быстро.

Если вы хотите быстро и эффективно заговорить на английском, выберете ту систему обучения, в основе которой — не запоминание и зубрёжка, а логика и ассоциирование.

Именно на такой системе построено обучение английскому в школах ALIBRA SCHOOL.

Вместо переводов и пересказов (помните этот тупой школьный ужас?) — разговорные тренинги.

Вместо зубрёжки — технология прямого ассоциирования.

Вместо сотен правил — логика языка.

Да, у каждого языка есть своя логика, и её нужно понять, а не просто вызубрить правила, которые в одно ухо влетают, в другое — вылетают.

В школах ALIBRA SCHOOL практикуется самый, на мой взгляд, эффективный подход изучения языка: онлайн и оффлайн.

Вы можете учиться в классе с преподавателем (80% занятий — разговорная практика), через платформу ALIBRA ONLINE и через мобильное приложение ALIBRA SKY для изучения лексики.

Я очень советую совмещать обучение оффлайн (живое общение в группах) и онлайн. Однако если возможности ездить на занятия нет, то занимайтесь онлайн через собственную платформу.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

Начните год правильно: заговорите уже на английском нормально, а не как мычащие, колхозные коровы, которые сказать хотят, да не могут.

Признавайтесь: не хватает в жизни знания английского? Если бы вы на нём свободно говорили, как бы вы могли изменить свою жизнь?

Пофантазируйте! Ну, а я с удовольствием послушаю.

Источник: Лена Миро

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