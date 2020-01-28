NASA запустит в космос первый коммерческий космический корабль «Dragon» весной 2020-го

Уже этой весной NASA запустит в космос первый коммерческий космический корабль «Dragon». Компания Илона Маска поспособствовала разработке нового летающего аппарата и подтолкнула частные компании к финансированию программы освоения космоса.
Управлять первым коммерческим летающим кораблем будут два профессиональных астронавта NASA: Даг Херли и Боб Бенкет. С момента закрытия программы «Спейс шаттл» прошло десять лет. Американские астронавты, чтобы долететь до Международной Космической Станции пользовались услугами российской космической системы, теперь же у них появилась возможность самостоятельно покорять космические просторы. Одно посадочное место на российском корабле в обе стороны стоили NASA около 85 миллионов долларов. Доставка же космонавтов на МСК летательным аппаратом «Dragon» обойдется приблизительно в 55 миллионов долларов.
Первый полет коммерческого корабля запланирован на весну 2020-го. Пока же Херли и Бенкет проходят тщательную подготовку. Изучают эвакуационные возможности в случае неудачи во время взлета, а также проходят обучение на случай падение капсулы в океан. Астронавты уже примерили новые скафандры. Они с нетерпением ждут начала миссии, хотят испытать новый корабль и вновь побывать на МСК.
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