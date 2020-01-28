В РФ осенью появятся кроссоверы обновлённые Infiniti QX50 и QX80

Обновленные кроссоверы Infiniti QX50 и QX80 осенью 2020 года стартуют в продаже на российском рынке.
В свою очередь, производитель анонсировал улучшение кредитного предложения с возможностью уменьшения ставки на 0,1 процента. Напомним, в прошлом году премиальный японский бренд сумел продать в РФ свыше 3,4 тысяч новых автомобилей, что на четверть уступает результатам за минувший год. Кроме того, наибольшей популярностью у россиян пользуется компактный кроссовер Infiniti QX50, который в 2019 году приобрели свыше 1,1 тысяч клиентов.
На втором месте значится полноразмерный внедорожник Infiniti QX80 который в прошлом году приобрели 1111 клиентов, что на 6 процентов больше, чем в 2018 году. Предполагается, что в текущем году удастся существенно повысить спрос на технику японской компании.
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Последнее: В 2019 году реальные доходы россиян поднялись на 0,8%, сообщили в Росстате, этот показатель оказался выше прогноза Минэкономразвития в 0,1%. Столь существенная разница между прогнозом и фактическими цифрами образовалась после того, как в декабре прошлого года Росстат пересмотрел данные по динамике реальных доходов за девять месяцев 2019 года с 0,2% до 0,8% из-за уточнения квартальных […]
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