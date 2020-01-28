В Германии подвергли «затравили» российских фигуристок

Триумф российских спортсменок вызвал недовольство в Федерации фигурного катания Германии. На Чемпионате Европы 2020 по данному виду спорта весь пьедестал был занят отечественными фигуристками.

По словам спортивного директора Федерации Удо Денсдорфа, сложившаяся ситуация выглядит «по-детски» и наносит урон спорту в целом. Кроме того, он назвал Россию «фабрикой», где производят слишком сильных спортсменов в дисциплине фигурного катания. Россиянки со своей стороны отметили, что реакция публики на их выступление не соответствует подобным заявлениям представителей организации.

Чемпионат, где первые места заняли российские спортсменки, проходил в австрийском городе Грац. Турнир длился с 20 по 26 января.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В 2019 году реальные доходы россиян поднялись на 0,8%, сообщили в Росстате, этот показатель оказался выше прогноза Минэкономразвития в 0,1%. Столь существенная разница между прогнозом и фактическими цифрами образовалась после того, как в декабре прошлого года Росстат пересмотрел данные по динамике реальных доходов за девять месяцев 2019 года с 0,2% до 0,8% из-за уточнения квартальных […]