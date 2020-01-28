В Германии подвергли «затравили» российских фигуристок

Триумф российских спортсменок вызвал недовольство в Федерации фигурного катания Германии. На Чемпионате Европы 2020 по данному виду спорта весь пьедестал был занят отечественными фигуристками.
По словам спортивного директора Федерации Удо Денсдорфа, сложившаяся ситуация выглядит «по-детски» и наносит урон спорту в целом. Кроме того, он назвал Россию «фабрикой», где производят слишком сильных спортсменов в дисциплине фигурного катания. Россиянки со своей стороны отметили, что реакция публики на их выступление не соответствует подобным заявлениям представителей организации.
Чемпионат, где первые места заняли российские спортсменки, проходил в австрийском городе Грац. Турнир длился с 20 по 26 января.
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