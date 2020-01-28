В США намерены ускорить разработку лекарств от нового коронавируса

Медицинские центры в США работают над диагностикой и лечением заболеваний, вызванных новым коронавирусом, первые случаи которого были зарегистрированы в Китае. Об этом сообщила 27 января пресс-служба управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA).
В FDA отметили, что координируют усилия с другими ведомствами, разработчиками препаратов, международными партнерами и глобальными регуляторами.
Управление по саннадзору призвало производителей поторопиться с созданием продуктов, необходимых для диагностики, лечения, смягчения и предотвращения вспышек коронавируса. В FDA заявили, что буду содействовать таким институтам и выдадут разрешение на экстренное использование продукции.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января в Китае умерло от нового коронавируса 106 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 4515.
За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, Непале, Франции, Германии, Австралии, Камбодже.
21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».
США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.
В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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