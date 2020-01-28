Эксперт объяснил пассивность Турции в боях за Идлиб

«Наступление Асада проходит успешно. Началось освобождение трассы Хама-Алеппо от боевиков. И это может быть связано с российско-турецкими договоренностями», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян, комментируя ситуацию на северо-западе Сирии, где войска президента страны Башара Асада перешли в наступление на позиции поддерживаемых Турцией боевиков.

«После серии провокаций со стороны боевиков, используя это как повод, войска Башара Асада перешли в наступление на юго-востоке провинции Идлиб, – сказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. – Сейчас они пытаются деблокировать трассу Хама-Алеппо, которая проходит через всю территорию боевиков и является важным логистическим объектом. Правительственным войскам очень важно взять ее под контроль».

Наступление проходит успешно, продолжил собеседник. Войска Асада уже вышли к трассе и начали процесс ее освобождения. Боевики откатываются назад, пока не оказывая такого ожесточенного сопротивления, какое было, например, на Латаминском выступе. Это может быть связано с целым рядом причин, одна из которых – российско-турецкие договоренности, отметил политолог.

«Турция в ходе этого наступления сирийской армии ведет себя весьма пассивно. Раньше из Анкары постоянно звучали заявления, мол, не трогайте этих людей, вы нарушаете договоренности, мы обратимся за поддержкой США, чтобы они вмешались и спасли боевиков. Сейчас все спокойно. Да, в зоне боевых действий остаются турецкие наблюдательные пункты, но войска Асада аккуратно их обходят. А те, в свою очередь, не вмешиваются», – отметил Мирзаян.

«Эти договоренности, скорее всего, также связаны с успешным сотрудничеством РФ и Турции на ливийском направлении. Грубо говоря, Турция разменяла поддержку боевиков на российскую помощь в Ливии. Кроме того, Турция вывезла часть наиболее воинственно настроенных боевиков из Сирии в Ливию для «утилизации» в боях с войсками маршала Хафтара», – добавил собеседник.

«Но я не скажу, что это последняя битва за Сирию, как пишут западные СМИ. Потому что нет уверенности в том, что у Асада сейчас хватит сил освободить весь Идлиб. Он будет откусывать по кусочку. Плюс не надо забывать, что есть и курдские территории с множеством неразрешенных вопросов; есть также американцы, которые оккупируют восточные территории Сирии с нефтяными месторождениями. Потому это не последняя битва за Сирию. Однако нынешнее наступление является достаточно серьезным успехом Асада и России, потому что без российской поддержки этого наступления не было бы», – акцентировал политолог.

Говоря о ближайшей перспективе, эксперт спрогнозировал возможное освобождение дополнительных территорий в юго-восточном Идлибе.

«Если наступление Асада будет успешным и будет деблокирована трасса Хама-Алеппо – это станет колоссальным успехом для правительственных войск. Эта артерия свяжет Алеппо с остальной частью Сирии нормальной транспортной инфраструктурой», – заключил Мирзаян.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил принять самые решительные дипломатические и экономические меры против сирийских властей и государств, которые поддерживают Дамаск. Кроме того, Помпео обвинил Россию и Иран в том, что эти страны якобы напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии.

Напомним, правительственные войска Сирии взяли под контроль три населенных пункта, которые находятся к югу от города Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб. В ответ на это через КПП «Кафр-Лусейн» в сирийской провинции Идлиб прошла турецкая военная колонна.

В настоящее время Маарет-Эн-Нуман находится под контролем боевиков, это стратегически важный город на трассе между Дамаском и Алеппо.

На этом фоне американское издание The Daily Beast сообщило о начале финальной битвы между поддерживаемыми Турцией боевиками и сторонниками Башара Асада.





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