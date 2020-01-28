«Укрзалізниці» необходимо более 50 млрд грн на обновление локомотивного парка

Для обновления локомотивного парка «Укрзалізниці» необходимо около 51,2 млрд грн в течение шести лет. Об этом заявил член правления АО «Укрзалізниця» Франтишек Буреш, сообщила пресс-служба «Укрзалізниці» 27 января.

Буреш отметил необходимость производить новые локомотивы на отечественных предприятиях, так как «Украина богата специалистами в сфере железнодорожного транспорта».

Член правления также сообщил, что к 2025 году планируется с привлечением украинских производителей восстановить и модернизировать 1023 локомотива и капитально отремонтировать 1049 единиц тягового подвижного состава. Кроме того, отечественные предприятия будут участвовать в инновационных проектах по уменьшению расхода топлива и внедрению энергосберегающих технологий.

Франтишек Буреш отметил, что парк локомотивов «Укрзалізниці» на сегодняшний день морально и физически устарел: износ электровозов составляет 94,4%, тепловозов – 98,3%. Из общего инвентарного парка локомотивов лишь 190 единиц, или 5,3%, моложе 25 лет.

В феврале 2018 года «Укрзалізниця» и General Electric заключили контракт на $1 млрд на приобретение, модернизацию и совместное производство локомотивов. «Тризубы» обошлись предприятию в $140 млн.

В декабре 2019 года «Укрзалізниця» заключила с американской корпорацией General Electric второй договор на закупку локомотивов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В отношении депутата города Чапаевск Самарской области возбудили уголовное дело, ее подозревают в подготовке убийства супруга из-за имущества и денег, информирует региональный СУ СК. «По версии следствия, подозреваемая, с целью завладения совместно нажитым движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами, принадлежащими своему мужу, решила вместе со своей знакомой организовать его убийство», – сообщается на […]