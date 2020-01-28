Одна из самых востребованных мировых моделей российского происхождения Ирина Шейк, призналась о мыслях сменить пол. После смерти отца она испытывала определенные комплексы, вот тогда и появились такие раздумья.

Трудно поверить в то, что одна из самых красивых моделей в мире, задумывалась когда-то о смене пола. Отец, Ирины Шейк, работал шахтером. Мужчина мечтал о сыне, который будет ему поддержкой и опорой, но в семье родились две дочери. Когда будущей модели исполнилось четырнадцать лет, отец умер от болезни легких. Именно в тот момент у Шейк и появились мысли сменить пол. Матери приходилось работать на двух работах, чтобы обеспечить двоих дочерей. Модель призналась, в тот момент чувствовала, что родилась не в том теле и хочет стать мальчиком, чтобы, как отец, заботиться о матери и сестре. Шейк решила, что никогда не выйдет замуж и не родит ребенка. Со временем взгляды на жизнь, к счастью у нее изменились. Она полюбила себя в женском теле и стала знаменитой на весь мир моделью.

Ирина Шейк состояла в отношениях с знаменитым футболистом Криштиану Роналду. В 2015 начала встречаться с актером Брэдли Купером. 21 марта 2017 года родила от него дочь Лейю. В 2019 году стало известно о расставании пары.

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