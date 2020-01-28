Названы сроки старта продаж кроссовера Skoda Karoq в России

Чешский кроссовер Skoda Karoq уже с 14 февраля поступит в продажу на российском рынке.

Напомним, сборкой данной модели успешно занимаются на заводе в Нижнем Новгороде. В свою очередь, модель получила в базовой комплектации 1,4-литровый бензиновый двигатель, который выдает 150 л.с. мощности. Также указано, что новинка имеет 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию, а также передний привод.

Кроме того, новинка получит версию с механической коробкой передач. Также производитель анонсировал появление полноприводной модификации, которая имеет 6-ступенчатую роботизированную трансмиссию. Более производительные модификации поступят в продажу ближе к осени текущего года.

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