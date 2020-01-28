Трансплантация стволовых клеток может помочь в борьбе с нейропатической болью

28.01.2020, 11:27, Разное

Нейропатическая боль возникает в результате патологического процесса в периферической или центральной нервной системе, причиняя пациенту сильные страдания. К сожалению, лечение в данном случае не всегда приносит ожидаемый эффект.

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Новый метод избавления от нейропатической боли на основе плюрипотентных стволовых клеток человека предложили специалисты из университета Сиднея. Клетки взяли у донора, а затем, «запрограммировав» их на судьбу вставочных нейронов (интернейронов), подсадили в спинной мозг мышке, страдающей нейропатической болью. В результате проведенной пересадки интернейроны донора благополучно прижились и интегрировались с другими нейронами мыши. Это привело к ослаблению боли, вызванной повреждением периферических нервов. Напомним, что одной из функций интернейронов является избирательное снижение активности части сигналов. На данный момент специалисты собираются приступить к тестированию разработанной стратегии на людях. В перспективе это может стать серьезным прорывом в создании новых неопиоидных методов лечения нейропатической боли.



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