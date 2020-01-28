Кетогенная диета полезна как временная мера снижения веса, но опасна для длительного применения

Кетодиета или низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров становится все более популярной в наши дни. Безопасна ли она?

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Когда уровень глюкозы в организме снижается из-за низкого содержания углеводов в диете, организм действует так, словно он находится в режиме голодания — начинает сжигать жиры вместо углеводов. В результате образуются кетоновые тела, которые являются альтернативным источником энергии. Учёные из Йельского университета изучили на группе подопытных мышей, как влияет кетодиета на основные процессы в организме. Результаты наблюдений показали, что после кратковременного применения кетодиеты у животных вырос уровень гамма-дельта-Т-клеток. По мнению исследователей, γδ-клетки служат медиаторами защитных иммунометаболических реакций, способствуя уменьшению воспаления жировой ткани и снижая риск диабета. Но, к сожалению, эта же диета при длительном применении приводит к противоблошному эффекту, то есть к истощает запас γδ-клеток и ухудшает метаболическое здоровье. Сейчас специалисты пытаются установить оптимальную продолжительность кетодиеты. Будем следить за новостями.

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