Премьер-министр Катара подал в отставку

Эмир Катара Тамим бен хамад Аль Тани принял отставку премьер-министра Абдаллы бен Насера Аль Тани, сообщило катарское агентство новостей QNA.
По данным QNA, эмир Катара издал указ, в котором «принимает отставку премьер-министра», передает РИА «Новости».
Отмечается, что премьер также занимает пост министра внутренних дел.
Новым премьер-министром страны был назначен бывший глава эмирской канцелярии. «Эмир Катара указом под номером два за 2020 год назначил шейха Халеда бен Халифу Аль Тани главой правительства», – сказано в сообщении.
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