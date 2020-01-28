«Проект» обнаружил у Сергея Кириенко недвижимость на Рублевке стоимостью около 1 млрд рублей

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко владеет недвижимостью на Рублевке на общую сумму около 1 млрд рублей. Об этом говорится в расследовании издания «Проект».

Площадь принадлежащего Кириенко участка составляет более 7 тысяч квадратных метров. Среди расположенных там объектов недвижимости — дом площадью 700 квадратных метров, спортивный комплекс и дом охраны. Точная стоимость участка неизвестна, но, учитывая то, что цена аналогичных участков на Рублевке колеблется от 900 млн до 1,7 млрд рублей, «Проект» предполагает, что все имущество Кириенко можно оценить в 1 млрд рублей.

Как выяснили авторы расследования, этот участок находится в коттеджном поселке «Ландшафт», который считается одним из самых престижных мест Рублево-Успенского шоссе. Он располагается на территории рекреационного комплекса «Подушкинский лес». В поселке действует пропускная система, и есть вооруженная охрана.

Также недвижимость в «Ландшафте» имеют супруга бывшего главы ФСО Евгения Мурова, муниципальный депутат Филевского округа Москвы и сестра Олега Дерипаски Виктория Бражник, и другие чиновники.

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