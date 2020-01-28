Автоновости: Новый Skoda Karoq в России: дата начала продаж и комплектации

Компания Skoda активно готовится к российскому запуску кроссовера Karoq, но официально сроки не раскрывались. Однако, автодилеры уже раскрыли и точную дату, и подробности об оснащении на первой волне продаж.

Старт продаж компактного кроссовера Skoda Karoq в России состоится уже 14 февраля 2020 года. Об этом сообщает АвтоРевю со ссылкой на официальных дилеров, которые попутно раскрыли детали оснащения. Уже известно, что с первого дня продаж Karoq будет доступен в единственной конфигурации с двигателем 1,4 TSI на 150 л.с., с 8-ступенчатым автоматом и передним приводом. Разгон от 0 до 100 км/ч у такой машины занимает 8,8 секунды.

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Уровней оснащения на старте будет два — Ambition и Style, не считая широкого списка дополнительных опций. Skoda Karoq Ambition оценивается в 1 515 000 рублей и уже включает в себя 6 подушек безопасности, ESP, двухзонный "климат", подогрев передних сидений, базовую медиасистему Swing с 6,5-дюймовым дисплеем, мультифункциональный руль, датчики света и дождя, задние парковочные датчики, круиз-контроль с лимитатором и 16-дюймовые легкосплавные колеса.

Комплектация Style дополнена комбинированной обивкой кресел, контурной подсветкой салона, подогревом руля, системой бесключевого доступа и запуска двигателя, электроприводом складывания зеркал, головной LED-оптикой, датчиками парковки сзади и 17-дюймовыми колесами.

Если верить дилерам, то в лучших традициях VAG стоимость Karoq можно будет поднять примерно до 1,9 млн рублей, если добавить "жирные" опции в конфигураторе. А такие обязательно будут: здесь и электропривод сиденья водителя, и сервопривод двери багажника, и подогрев заднего дивана, и даже адаптивный круиз-контроль с автопарковщиком.

Кроссоверы Karoq c базовым мотором 1,6 л на 110 л.с. начнут продавать не раньше апреля-2020, и только для них будет доступна стартовая комплектация Active. Ну а топовые автомобили с 1,4 TSI, 6-ступенчатой DSG и полным приводом будут запущены лишь в октябре 2020 года.



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