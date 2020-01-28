Четверть россиян хотят объединения с Белоруссией

Однако Александр Лукашенко утверждает, что Москва их «поставила раком»

Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией. Такие выводы содержит исследование, проведенное Левада-центром. Социологи задали респондентам вопрос об отношениях России и Белоруссии. Так, 44% считают, что страны должны активнее сотрудничать в экономической сфере, 28% — что необходимо сохранить сотрудничество на прежнем уровне. 13% выступают за образование общего государства с единым руководством, 10% придерживаются мнения, что Белоруссия должна войти в состав России.

Примечательно, что большинство россиян интересует именно экономическая, а не политическая интеграция с Белоруссией. Эксперты указывают на то, что белорусский лидер Александр Лукашенко в последнее время демонстрирует своими действиями, что он строит национальное государство и не готов к объединению двух стран. Так, в январе Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком» в споре по поставкам газа и нефти. Срок действия контракта о поставке российской нефти в Белоруссию истек 1 января, однако сторонам не удалось заключить новый контракт из-за расхождений по цене. 20 января стало известно о закупке Минском 80 тысяч тонн норвежской нефти.

Александр Лукашенко не спешит объединяться с Россией

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что парафированная белорусским и российским премьерами программа действий по углублению интеграции в Союзном государстве не предполагает шагов, нарушающих принципы суверенитета и независимости. Между тем, опрошенные «Блокнотом» эксперты уверены – экономическая интеграция с Белоруссией предусматривает политическую составляющую.

«Я не вижу сегодня оснований для кривотолков, потому что никто никогда не позволит шагов, которые каким-то образом нарушают принципы суверенитета, независимости двух наших государств», — сказал Мезенцев. По его словам, разговор сегодня о сближении национальных законодательств, в социально-экономической сфере.

«Речь не идет о таких шагах, которые каким-либо образом могут поставить под сомнение ту успешную работу по совершенствованию государственного управления, которая ведется как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь», — добавил дипломат.

В конце прошлого года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позднее стороны обменялись предложениями по сотрудничеству.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант пояснил «Блокноту», что наблюдается информационная арт-подготовка – каждая из сторон обозначает свои позиции. По его словам, белорусская сторона придерживается подхода, согласно которому необходимо сначала решить все экономические вопросы, и лишь после этого можно переходить в политическую плоскость.

«Ключевыми вопросами остаются регулирование цен на энергоресурсы, финансовая сфера, прикладные экономические моменты», — отметил Дзермант. Он подчеркнул, что после решения основных экономических вопросов может начаться оформление единых политических органов.

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