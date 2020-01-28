«Сговор тоталитарных режимов»: Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

По его словам, это позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
По словам украинского лидера, в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. Зеленский отдельно отметил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов».
«Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — отметил президент Украины.
В 2019 году Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, из-за современного политического контекста. Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что РФ имеет иной взгляд на историю Второй мировой.
Немецкая оккупация закончилась в 1945 году поражением Германии от антигитлеровской коалиции. Красная армия выбила захватчиков с территории СССР и Польши. 17 января 1945 года была освобождена Варшава, а к февралю — почти вся Польша.
Ранее Зеленский рассказал о диалоге с Путиным. По его словам, Путин понимает его позицию по независимости Украины.
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