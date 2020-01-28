Китайским туристам запретили въезд в Россию

Ограничения на отправку тургрупп за границу ввели также сами власти Китая.

Китайцам закрыли въезд в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии, передает ТАСС.

«Еще вчера к нам направлялись какие-то группы, сверялись безвизовые списки. Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», — заявили в организации.

В результате 27 января стало последним днем приема китайских туристов.

Ранее прибывшие в страну граждане КНР не будут прерывать программу и покидать российскую территорию досрочно. Ограничения на отправку тургрупп за границу ввели также власти Китая.

27 января сообщалось, что российская авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты на остров Хайнань, который считается любимым курортом россиян в Китае, в связи со вспышкой коронавируса.

По последним данным, в мире насчитывается более четырех тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 107 летальных исходов. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии.

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