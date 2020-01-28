Утверждены новые основы госполитики в космосе

28.01.2020, 11:19, Новости дня

Утверждены новые основы госполитики в области космической деятельности, сообщил первый замгендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрий Урличич.

«Вчера указом президента были утверждены основы госполитики в области космической деятельности. Они новые, изменились. И здесь, в первую очередь, стало развитие орбитальной группировки, доступ со своей территории в космическое пространство, это, конечно, же фундаментальные и научные исследования, без которых невозможно освоение и экспансия в космос», – сказал он.

По словам Урличича, в новых основах госполитики говорится и о пилотируемой космонавтике.

«Мы должны стать не только видом, который обитает на Земле, но и, очевидно, видом, который может покинуть Землю, если это будет необходимо», – добавил Урличич.

В прошлом году секретарь Совбеза Николай Патрушев в апреле поручил правительству подготовить основы госполитики освоения космоса и Стратегию развития Роскосмоса. Он добавил, что действующий документ был написан еще в 2013 году, но научно-технический прогресс не стоит на месте.

Перед этим вице-президент Штатов Майк Пенс заявил, что США вернут себе лидерство в космической гонке, в частности американские астронавты вернутся на поверхность Луны в ближайшие пять лет. 



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