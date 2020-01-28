Астафьева «поговорила» с чайкой

Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась в Instagram роликом, снятым в Риме, в котором воспроизводит звуки, которые издает чайка.
«Решила продублировать, чтобы вы, ребята, знали, мы обо всем договорились!» – написала она.
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Решила продублировать, чтоб вы, ребята, знали, мы обо всем договорились!
Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской «Фабрике звезд». Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы А.Р.М.И.Я. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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