В Украине презентовали новую банкноту в 200 грн

Национальный банк Украины 25 января презентовал новую банкноту номиналом в 200 грн. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По дизайну она подражает новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне — изображение здания въездных башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился — 75 x 148 мм. Цветовая гамма та же.

В НБУ уточнили, что банкноты образца 2007 года все еще будут функционировать, новыми же заменять поврежденные банкноты.

Также в Нацбанке рассказали, что в течение 2018 НБУ утилизировал 102,7 млн штук непригодных к обращению банкнот номиналом 200 гривен на сумму почти 20,5 млрд грн.

Фото: bank.gov.ua

Фото: bank.gov.ua

По состоянию на 1 сентября 2019 года количество банкнот номиналом 200 гривен в обращении составила 632,5 млн штук (около 22,5% от общего количества банкнот в наличном обращении).





Нацбанк Украины с 25 октября ввел в обращение банкноту номиналом 1 тыс. грн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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