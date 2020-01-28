Адвокаты Трампа: демократы используют импичмент в качестве предвыборного оружия

ВАШИНГТОН – Адвокат Дональда Трампа Кеннет Старр обвинил менеджеров демократов по импичменту в стремлении отменить результаты выборов 2016 года и вычеркнуть нынешнего президента из бюллетеней на выборах 2020 года.

Группа защитников президента потратила свой первый полный день в разбирательстве по делу об импичменте Трампа, обвиняя демократов в неподобающем использовании процедуры импичмента в качестве оружия с целью избавиться от президента, который им просто не нравится.

Старр был независимым прокурором, чье расследование привело к импичменту президента Билла Клинтона в 1998 году за дачу ложных показаний большому жюри присяжных о сексуальном скандале.

Старр назвал импичмент политическим оружием, которое партии используют друг против друга, отметив, что демократы в Палате представителей подвергли Трампа импичменту, не получив поддержки законодателей от другой партии. Старр сравнил импичмент с «адом».

«Те, кто пережил импичмент Клинтона… в полной мере осознают, что импичмент президента равносилен гражданской войне. Он полон злости и разделяет страну как ничто другое», – сказал он.

Адвокат Патрик Филбин заявил, что расследование Палаты представителей по импичменту никогда не пыталось найти время, чтобы установить истину путем направления повесток через суды. Он обвинил демократов в том, что в преддверии выборов 2020 года они спешили достичь заранее определенного результата, чтобы уложиться в график.

Еще один адвокат Белого дома Джейн Раскин раскритиковала демократов за то, что они сфокусировались на фигуре личного адвоката Трампа Руди Джулиани, который, по их мнению, был в центре кампании президента по оказанию давления на Украину, с тем чтобы она провела расследование в отношении политического соперника Трампа, Джо Байдена.

По словам Раскин, Джулиани стал «колоритной фигурой, отвлекающей внимание» от недостаточных, по ее мнению, свидетельств совершения преступления Трампом. Если Джулиани играл столь важную роль, то почему демократы не направили ему повестку для дачи показаний, спросила она.

Комитеты Палаты представителей запрашивали документы, связанные с работой Джулиани в Украине, но он не подчинился повестке.

Адвокат Пэм Бонди обрушилась с атаками на Джо Байдена и прибыльную работу его сына Хантера в украинской газовой компании. По ее словам, вопросы о конфликте интересов восходят еще к 2014 году. По ее словам, Хантеру Байдену платили миллионы долларов за работу в совете директоров компании Burisma, когда его отец был вице-президентом США.

Бонди сказала, что Трамп имел право просить Украину расследовать деятельность Байденов, хотя никаких свидетельств коррупции с их стороны до сих пор не появилось.

Демократы подвергли Трампа импичменту по двум статьям: злоупотребление полномочиями и воспрепятствование работе Конгресса.

Его обвиняют в том, что он заблокировал выделение военной помощи Украине в размере около 400 миллионов долларов и отложил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, пока он не даст публичные обещания расследовать деятельность Байденов и развенчанную теорию, что Украина, а не Россия вмешивалась в ход выборов в США в 2016 году.

Сто сенаторов должны решить, осудить или оправдать президента.

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