Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию в Сирии и Ливии в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщил в Твиттере представитель Белого дома.

«Лидеры двух стран обсудили необходимость исключения иностранного вмешательства и сохранения режима прекращения огня в Ливии. Лидеры согласились в том, что насилие в сирийской провинции Идлиб должно прекратиться», – написал в Твиттере представитель Белого дома Джуд Дир.

Новая попытка президента Башара Асада восстановить контроль над удерживаемой повстанцами провинцией Идлиб на северо-западе Сирии привела в понедельник к новому исходу тысяч мирных жителей в направлении границы с Турцией на фоне мощных воздушных ударов, о чем сообщают сотрудники гуманитарных организаций и очевидцы.

В Ливии военный командир Халифа Хафтар в воскресенье перебросил силы к городу Мусрата, который поддерживает международно признанное правительство страны, сообщили официальные лица и местные жители.

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