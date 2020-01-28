Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию в Сирии и Ливии в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщил в Твиттере представитель Белого дома.
«Лидеры двух стран обсудили необходимость исключения иностранного вмешательства и сохранения режима прекращения огня в Ливии. Лидеры согласились в том, что насилие в сирийской провинции Идлиб должно прекратиться», – написал в Твиттере представитель Белого дома Джуд Дир.
Новая попытка президента Башара Асада восстановить контроль над удерживаемой повстанцами провинцией Идлиб на северо-западе Сирии привела в понедельник к новому исходу тысяч мирных жителей в направлении границы с Турцией на фоне мощных воздушных ударов, о чем сообщают сотрудники гуманитарных организаций и очевидцы.
В Ливии военный командир Халифа Хафтар в воскресенье перебросил силы к городу Мусрата, который поддерживает международно признанное правительство страны, сообщили официальные лица и местные жители.
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