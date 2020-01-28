Нарышкин напомнил о предложении Черчилля разделить часть Европы на зоны влияния

Британский премьер Уинстон Черчилль в 1944 году предлагал лидеру СССР Иосифу Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния, напомнил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«В апреле в выставочном зале федеральных архивов откроется выставка «Сталин, Рузвельт, Черчилль», впервые будет представлен оригинал соглашения о процентах», – сказал Нарышкин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в октябре 1944 года Черчилль предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Свои предложения он записал на листе бумаге, которую показал членам советской делегации. В этом документе в Югославии Советскому Союзу отводилось 50% влияния, в только что освобожденной советскими войсками Болгарии – 75%.

«Такая беззастенчивость и цинизм британской дипломатии», – отметил Нарышкин.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что противостоять попыткам фальсификации истории Второй мировой войны можно только аргументированной правдой. Президент напомнил, что в России планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.

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