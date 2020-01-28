Нарышкин напомнил о предложении Черчилля разделить часть Европы на зоны влияния

28.01.2020, 11:12, Новости дня

Британский премьер Уинстон Черчилль в 1944 году предлагал лидеру СССР Иосифу Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния, напомнил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«В апреле в выставочном зале федеральных архивов откроется выставка «Сталин, Рузвельт, Черчилль», впервые будет представлен оригинал соглашения о процентах», – сказал Нарышкин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в октябре 1944 года Черчилль предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Свои предложения он записал на листе бумаге, которую показал членам советской делегации. В этом документе в Югославии Советскому Союзу отводилось 50% влияния, в только что освобожденной советскими войсками Болгарии – 75%.

«Такая беззастенчивость и цинизм британской дипломатии», – отметил Нарышкин.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что противостоять попыткам фальсификации истории Второй мировой войны можно только аргументированной правдой. Президент напомнил, что в России планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Член экспертной группы госкомитета Китая по здравоохранению Ли Синван рассказал о том, каким образом чаще всего передается новый коронавирус, жертвами которого уже стали около сотни людей. По словам специалиста, обычно заболевание передается воздушно-капельным путем, но заразиться можно и через прикосновения, сообщает телеканал «Царьград». Подхватить вирус можно просто коснувшись больного рукой. В связи с этим эксперты […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика