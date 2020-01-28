Труба обжалует свое увольнение в Верховном Суде

Бывший генеральный директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал в Верховный Суд иск о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении его полномочий на посту директора ведомства. Об этом он написал в своем Telegram.

«Подал иск в Верховный cуд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований. Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение», – считает Труба.

Он подчеркнул, что работа в Госбюро расследований стала вершиной его профессиональной карьеры.

«Поэтому считаю, что досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку», – добавил экс-директора ГБР.

16 августа 2018 года Труба заявил о начале работы Госбюро.

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований», который предусматривает смену руководства ведомства после вступления закона в силу.

27 декабря Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от «Слуги народа» Ирину Венедиктову.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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