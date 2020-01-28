OMV назвала недостаточной поддержку «Северного потока – 2» в Европе

Австрийская компания OMV (партнер Газпрома по проекту «Северный поток – 2») считает недостаточными действия европейских стран по поддержке строительства газопровода, сообщил глава компании Райнер Зеле.

«Меня беспокоит ситуация вокруг «Северного потока – 2». Как это возможно, что вложив миллиарды евро в проект, который был законно одобрен всеми регуляторами, и потом этот проект останавливается внешними санкциями, без консультаций с Европой. Что я тут вижу, что мы говорим много, но делаем не так много», – сообщил он, передает ТАСС.

Напомним, 17 января Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение магистральных газопроводов «Северный поток» и недостроенного «Северного потока – 2» из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны.





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