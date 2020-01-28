OMV назвала недостаточной поддержку «Северного потока – 2» в Европе

28.01.2020, 11:05, Новости дня

Австрийская компания OMV (партнер Газпрома по проекту «Северный поток – 2») считает недостаточными действия европейских стран по поддержке строительства газопровода, сообщил глава компании Райнер Зеле.

«Меня беспокоит ситуация вокруг «Северного потока – 2». Как это возможно, что вложив миллиарды евро в проект, который был законно одобрен всеми регуляторами, и потом этот проект останавливается внешними санкциями, без консультаций с Европой. Что я тут вижу, что мы говорим много, но делаем не так много», – сообщил он, передает ТАСС.

Напомним, 17 января Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение магистральных газопроводов «Северный поток» и недостроенного «Северного потока – 2» из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Член экспертной группы госкомитета Китая по здравоохранению Ли Синван рассказал о том, каким образом чаще всего передается новый коронавирус, жертвами которого уже стали около сотни людей. По словам специалиста, обычно заболевание передается воздушно-капельным путем, но заразиться можно и через прикосновения, сообщает телеканал «Царьград». Подхватить вирус можно просто коснувшись больного рукой. В связи с этим эксперты […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика