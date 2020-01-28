Ученые раскрыли тайну смерти загадочной 2600-летней мумии Такабути

Ученые из Queen’s University Belfast раскрыли тайну смерти загадочной 2600-летней мумии Такабути. Девушка погибла от удара ножом в спину.

Изучение мумии 20-летней древней египтянки началось в первой половине XIX века, но только сейчас современные методы сканирования и анализ ДНК позволили выяснить таинственные обстоятельства её ухода из жизни. Убийца нанес жертве удар в область сердца, которое до сих пор считалось пропавшим. Его сохранность обнаружена с помощью компьютерной томографии. Также установлены аномалии в строении тела: выявлен 33-й зуб, встречающийся у людей достаточно редко, и дополнительные позвонки. Аккуратно уложенные волосы каштанового цвета нарушают привычный для того времени обычай брить голову. Генотип мумии приближен к европейскому в гораздо большей степени, чем у современных жителей Египта.

Представительница университета Эйлин Мерфи говорит, что вечный покой Такабути обрела после трагических событий, связанных с насильственной смертью. При жизни погибшая принадлежала к богатым кругам общества. Расшифрованные иероглифы на саркофаге позволили установить имя хозяйки большого дома в Фивах и её возраст. Она была дочерью жреца Амона — бога Солнца, которому поклонялись египтяне.

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