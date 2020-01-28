В Австралии умерла женщина на конкурсе по поеданию бисквитов

В Австралии умерла пожилая жительница на конкурсе по поеданию шоколадных бисквитов. Во время трапезы у неё случился эпилептический припадок.

Инцидент произошёл в одном из отелей Квинсленда, где проводился конкурс в честь Дня Австралии. Обычно в этот день многие учреждения запускают различные конкурсы. Принять участие может любой желающий и 60-летняя австралийка решила попробовать свои силы в поедании бисквитов на время. Очевидцы инцидента сообщили, что пенсионерка начала есть очередную порцию шоколадного лакомства, и у неё случился приступ. Ей незамедлительно оказали помощь и вызвали медиков.

По приезду специалистов потерпевшую решено было доставить в больницу. Именно там она и скончалась. Сотрудники отеля, в котором и проводился конкурс, выразили соболезнования семье умершей.

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