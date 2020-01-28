Севший в Шереметьево самолет пришлось буксировать из-за потери тяги

Пассажирский самолет Аirbus А330 рейсом из Дели взят на буксир после посадки в Шереметьево из-за малой тяги двигателя, сообщили в экстренных службах.

«Самолет, выполнявший рейс из Дели, совершил посадку в штатном режиме в аэропорту Шереметьево. После посадки из-за малой тяги двигателя он не смог двигаться и застрял на полосе», – сообщил источник ТАСС. Сейчас борт транспортирует буксировочный автомобиль.

Напомним, в субботу в аэропорту Шереметьево при буксировке у пассажирского самолета Airbus A350 авиакомпании «Вьетнамские авиалинии» сломали переднее шасси.

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