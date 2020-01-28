Эрдоган заявил о финансировании ОАЭ наемников в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам, якобы помогающим командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару в Ливии.
Эрдоган сообщил об этом в беседе с турецкими журналистами на борту своего самолета по пути из Алжира в Гамбию, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
Президент рассказал, что в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию он подробно обсудил с ней эту тему ситуации в Ливии.
«(Мы им сказали, что) Хафтар является лжецом, и вы предоставляете возможность потакать этому лжецу. Египет является самым главным сторонником (Хафтара), как и администрация Абу-Даби», – утверждает политик.
По мнению турецкого лидера, ОАЭ не только оказывают финансовую поддержку, но и «поставляют оружие и боеприпасы».
Ранее Меркель заявляла, что Хафтар не подписывал берлинское соглашение, но согласился с перемирием.
Напомним, на минувшей неделе в Стамбуле прошла Меркель и Эрдогана. До этого в Берлине состоялась международная конференция по Ливии, участники которой согласовали план по урегулированию, договорились о создании комитета по мониторингу, призвали к разоружению военизированных формирований.
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