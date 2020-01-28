1,5 млн человек подписали петицию за изменение логотипа НБА в честь Коби Брайанта

Опубликованная на сайте Change.org петиция за изменение логотипа Национальной баскетбольной ассоциации в честь погибшего баскетболиста Коби Брайанта за сутки собрала более 1,5 млн подписей.
Автор петиции призывает увековечить образ Брайанта на логотипе НБА.
Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января.
Трагедия произошла в калифорнийском городе Калабасас. В результате падения вертолета погибли все пять человек, находившиеся в нем. После падения вертолет загорелся. Спасатели, прибывшие на место крушения, спасти никого не смогли.
41-летний Брайант завершил карьеру игрока в 2016 году, отыграв 20 сезонов за команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Он пять раз становился чемпионом с калифорнийским клубом.
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