1,5 млн человек подписали петицию за изменение логотипа НБА в честь Коби Брайанта

28.01.2020, 10:57, Новости дня

Опубликованная на сайте Change.org петиция за изменение логотипа Национальной баскетбольной ассоциации в честь погибшего баскетболиста Коби Брайанта за сутки собрала более 1,5 млн подписей.

Автор петиции призывает увековечить образ Брайанта на логотипе НБА.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января.

Трагедия произошла в калифорнийском городе Калабасас. В результате падения вертолета погибли все пять человек, находившиеся в нем. После падения вертолет загорелся. Спасатели, прибывшие на место крушения, спасти никого не смогли.

41-летний Брайант завершил карьеру игрока в 2016 году, отыграв 20 сезонов за команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Он пять раз становился чемпионом с калифорнийским клубом.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Кремле категорически не согласны с заявлениями украинского президента Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика