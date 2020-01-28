Государственные каналы RT, ТАСС, «Интерфакс» и «Газпром-Медиа» отчитались в 2019 году о получении иностранного финансирования. В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать «иностранными агентами» физических лиц, распространяющих сообщения в «СМИ-иноагентах», а также закон о штрафах для СМИ-иноагентов. The Insider попросил управляющего партнера Коллегии юристов СМИ Федора Кравченко объяснить, как иностранные деньги могут влиять на статус государственных СМИ.

Поправки в Закон о СМИ и Закон об информации от 2 декабря прошлого года сформулированы предельно четко – «СМИ-иноагентом может быть признан кто угодно». Остальное – незначительные детали. Если пытаться разобраться в этих деталях, окажется, что кандидат в СМИ-иностранные агенты должен соответствовать всего двум критериям – в любой форме, в любых количествах и любыми путями получать деньги или другое имущество не из России и распространять хоть какую-то массовую информацию. Массовую – то есть предназначенную для неопределённого круга лиц, например, на своём сайте, в буклетах, социальных сетях и т.д.

Таким образом, обозначенным в поправках критериям полностью соответствует неограниченное количество медиа-компаний, блогеров и просто людей. Например, в одном Китае проживает несколько млрд человек, которые публикуют информацию в китайских соцсетях и получают деньги не из российских источников – т.е. в соответствии с буквой этого закона все поголовно могут быть признаны в России «СМИ-иноагентами».

Разумеется, RT, ТАСС и «Интерфакс», которые получают значительные суммы через иностранные компании и являются профессиональными игроками на рынке СМИ – могут быть признаны «СМИ-иноагентами». Но ключевое слово здесь – «могут». Дело в том, что эти поправки в Закон о СМИ стали одним из первых российских законов, которые сформулированы вопиюще неконституционным образом. Он говорят, что те, кто соответствуют двум указанным выше критериям, не «являются СМИ-иностранными агентами», не «признаются» ими и даже не «должны быть признаны», а именно «могут быть признаны». Закон уполномочивает Минюст вести реестр таких «СМИ-иноагентов».

Таким образом, чиновники этого ведомства совершенно произвольно, руководствуясь не правом и объективными критериями, а исключительно своим политическим чутьем произвольно выберут из млн тех, кто «может быть признан СМИ-иноагентом», десятки или сотни тех, кто будет внесён в реестр «СМИ-иноагентов» и юридически им станет. При этом, разумеется, минимальна вероятность того, что в этом реестре окажутся лояльные государству СМИ (и, тем более, ему принадлежащие).

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