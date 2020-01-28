Спикер парламента Эстонии заявил о попытках РФ «переписать историю»

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Москва якобы нарушает международное право и пытается переписать историю.
Пыллуаас во вторник посетит военную базу Эмари под Таллином, где встретится с военнослужащими ВВС Польши, которые в начале этого года приступили к выполнению миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, передает РИА «Новости».
«Эстония и Польша – хорошие союзники как в НАТО, так и в ЕС. Нас связывают схожие исторические события, общие ценности и единое понимание современных рисков в сфере безопасности. У нас есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право и международные соглашения и пытается переписать всю историю в угоду своим целям», – приводятся слова Пыллуааса в релизе в преддверии поездки.
По словам спикера, прозвучавшие недавно в адрес Польши обвинения в развязывании Второй мировой войны являются этому примером. «Мы решительно осуждаем подобную деятельность. Все это каждый день напоминает нам, что опасность с востока никуда не пропала. Поэтому от всего сердца благодарим союзников по НАТО за вклад в защиту наших границ», – цитирует Пыллуааса пресс-служба.
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что противостоять попыткам фальсификации истории Второй мировой войны можно только аргументированной правдой. Президент напомнил, что в России планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.
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