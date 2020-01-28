Роскомнадзор заявил о всплеске жалоб на обработку персональных данных

Начальник управления Роскомнадзора Юрий Кантемиров сообщил, что количество обращений граждан по поводу нарушений, связанный с обработкой персональных данных, в 2019 году возросло на 22,4%.

«Мы отмечаем ежегодное увеличение обращений граждан, 2019 год охарактеризовался резким всплеском их количества. В 2019 отмечаем рост общего числа обращений на 22,4%. В последние годы рост составлял на уровне 5-7%», – сказал Кантемиров, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в 2019 году в ведомство поступило 50 тыс. 394 обращения, в 2018 году их было 41 тыс. 171. Чаще всего жалобы граждан касались банков (23%), организаций ЖКХ (10%), коллекторов (5%), соцсетей и компаний связи (по 3%).

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