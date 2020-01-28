Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь

Бывший король Бельгии Альберт II после результатов анализа ДНК признал себя биологическим отцом Дельфины Боэль, сообщают местные СМИ.

Телерадиокомпания RTBF информирует со ссылкой на заявление адвокатов, что король Альберт II «принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором он участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя», передает РИА «Новости».

«Научные выводы свидетельствуют, что он – биологический отец мадам Дельфины Боэль», – цитирует RTBF заявление адвокатов короля.

Однако король не признал «общественное» отцовство. Он отметил, что с момента рождения Боэль не участвовал ни в одном семейном решении.

Мать Дельфины Боэль баронесса Сибилл де Селис Лонгшам долгое время скрывала от дочери, кто ее отец. Только в возрасте 18 лет Дельфина узнала от матери, что она – внебрачная дочь монарха.

Связь бывшего тогда принцем Альберта и баронессы продолжалась 16 лет, однако уже став королем, Дельфину он не признал. Юридически ее отцом считается бывший муж баронессы потомственный промышленник Жак Боэль, который давно развелся с супругой и, согласно сообщениям СМИ, исключил Дельфину из своего завещания.

Судебный процесс был начат Дельфиной Боэль в июне 2013 года, когда Альберт II как действующий глава государства пользовался полным иммунитетом. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность. Теперь Боэль может претендовать на часть наследства.

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