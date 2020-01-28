Пьяные угонщики врезались в грузовик в Москве

Московские полицейские задержали двух пьяных автомобильных воров, которые, уходя от погони, врезались в грузовик, сообщили в столичном главке МВД.
По словам представителя главка, в полицию Царицыно обратился 36-летний житель столицы и рассказал, что неизвестный похитил его машину ВАЗ, припаркованную на неохраняемой стоянке на Пролетарском проспекте.
Сотрудники полиции нашли авто и попытались его остановить, новодитель продолжил движение. Во время погони злоумышленники врезались в грузовик, после чего попытались сбежать, но были задержаны.
«Подозреваемыми оказались 21-летний и 36-летний приезжие мужчины. Злоумышленники в состоянии опьянения проникли в салон машины через багажник и попытались похитить автомобиль. Выяснив, что отсутствует аккумулятор, они сняли аналогичный с другой машины, после чего завели двигатель и скрылись. Следствием ОМВД РФ по району Царицыно возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» слова представителя главка.
Напомним, 11 января злоумышленники похитили у фирмы 16 дорогих автомобилей и два сейфа с деньгами в Москве.
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