В Томске перед отделением полиции бросили ребенка в инвалидной коляске

28.01.2020, 10:42, Разное

В Томске женщина прикатила к дежурной части ОМВД инвалидную коляску, в которой сидела девочка-подросток с ДЦП. Россиянка оставила коляску в холле отделения полиции и ушла.

«Следствие просит помощи. Может, кто знает родителей? Девочка не разговаривает, информацию не узнать от нее», – цитирует публикацию в соцсети «ВКонтакте» телеканал «360». Личность женщины, оставившей коляску, удалось установить. По имеющимся данным, она страдает психическим расстройством.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Кремле категорически не согласны с заявлениями украинского президента Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика