В Томске перед отделением полиции бросили ребенка в инвалидной коляске

В Томске женщина прикатила к дежурной части ОМВД инвалидную коляску, в которой сидела девочка-подросток с ДЦП. Россиянка оставила коляску в холле отделения полиции и ушла.
«Следствие просит помощи. Может, кто знает родителей? Девочка не разговаривает, информацию не узнать от нее», – цитирует публикацию в соцсети «ВКонтакте» телеканал «360». Личность женщины, оставившей коляску, удалось установить. По имеющимся данным, она страдает психическим расстройством.
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