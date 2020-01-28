Нарышкин рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин раскрыл имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны».
«Это Герой РФ Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой РФ Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин», – рассказал Нарышкин, передает РИА «Новости».
Таким образом впервые российская внешняя разведка одновременно раскрыла имена целого ряда выдающихся сотрудников-нелегалов. Некоторые их этих людей ушли из жизни, некоторые до сих пор живы. Подробности биографии разведчиков будут опубликованы позже пресс-бюро СВР.
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны.
Ранее Нарышкин напомнил о предложении Черчилля разделить часть Европы на зоны влияния.
Он также рассказал о роли разведки в добыче сведений о ядерном оружии США.
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