Младшая дочь Ким Кардашян спела перед камерой

Американская бизнесвумен и модель Ким Кардашян разместила в Instagram видео своей двухлетней дочери Чикаго. В ролике запечатлено, как девочка поет песни I Love You Jesus и Hallelujah.

«Любимые песни Чи», – написала она.

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Chi’s favorite songs *

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 27 Янв 2020 в 11:54 PST

Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст живут в браке с 2014 года. У них четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивала суррогатная мать.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта «Танцы со звездами» и реалити-шоу «Семейство Кардашян», которое стартовало в 2007 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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