Украинский фонд стартапов выбрал 12 проектов, которые могут получить государственное финансирование

Украинский фонд стартапов 25 января провел первый Pitch Day (презентация бизнес-проектов для потенциальных инвесторов), сообщила пресс-служба фонда.

«Со своими питчами выступили 12 стартапов, которые получили высокие оценки экспертов и возможность получить грант», – сказано в сообщении.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова, открывая мероприятие, отметила: «Украинский фонд стартапов – одна из немногих государственных программ, в которой государственных чиновников абсолютный минимум. Мы не влияем ни на процесс организации, ни на отбор стартапов, а только обеспечиваем своевременное финансирование».

Председатель наблюдательного совета фонда Леся Севрук отметила, что всего в фонде зарегистрировано более 1000 заявителей, 130 заявок было оценено 48 экспертами. На рассмотрении находятся более 400 заявок, для оценки которых увеличили количество экспертов до 98.

31 января Набсовет фонда должен решить, сколько стартапов из составленного рейтингового списка получат грантовое финансирование.

Первое место от конкурсной комиссии получил стартап AeroDrone, предлагающий мультифункциональные беспилотные самолеты с большой полезной нагрузкой и длительным полетом для выполнения различных отраслевых задач. На втором месте – проект «умной оценки» локаций для бизнеса GeoDesign.info. Третье место заняла технология нанополимеризации BIOC, которая позволяет на молекулярном уровне связать крахмал и получить биопластик.

Украинский фонд стартапов – это государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета Министров Украины. Его цель – предоставление финансирования технологическим компаниям на начальных стадиях развития. Фонд 2 декабря 2019 года начал прием заявок на получение грантов. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что объем программы финансирования украинских стартапов составляет 440 млн грн. «Уже к концу этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. На следующий – по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год», – сказал он.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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