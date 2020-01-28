Андрей Зинин: московских школьников учат играть в шахматы уже с 1 класса

В минувший четверг (23 января) прошло селекторное совещание образовательного ведомства города Москвы. Оно отметилось выступлением директора Городского методического центра (ГМЦ) Андрея Зинина.
В его рамках он сообщил, что школьников мегаполиса обучают азам игры в шахматы уже с 1 класса. Главное пособие для обучения этой игре — серия учебников «Шахматы в школе» издательства «Просвещение». По словам педагога дополнительного образования школы №1374 Романа Таропчина, эти учебники очень нравятся детям за счет того, что они написаны доступным языком и легко усваиваются.
Добавим, что библиотека «Московской электронной школы» содержит много игр, уроков и познавательных роликов, посвященных шахматам. Столичные школьники могут проверить свои силы на традиционных шахматных турнирах «Московский гамбит» и «Белая ладья».
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