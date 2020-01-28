Вячеслав Моше Кантор: «Антисемитизм приведет к тому, что в Европе не останется евреев»

Президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» и Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор пояснил почти 50 мировым лидерам, собравшимся на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме, о том, что для еврейских общин ситуация очень нестабильна.

«Согласно исследованиям, более 80% евреев говорят, что сегодня не чувствуют себя в безопасности в Европе, а 40% рассказали, что рассматривают возможность покинуть континент, – заявил в своём обращении Вячеслав Моше Кантор. – В последние годы из Европы из-за антисемитизма ежегодно эмигрирует 3% евреев, а это означает, что, если нынешняя тенденция сохранится или усугубится, всего через 30 лет, к 2050 году, евреев в Европе вовсе не останется».

23 января 2020 года Вячеслав Моше Кантор выступил на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в «Яд Вашеме» в Иерусалиме, в котором приняли участие почти 50 глав государств и мировых лидеров.

Историческое мероприятие под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» было организовано Фондом «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с «Яд Вашемом» под патронатом президента Государства Израиль.

«Я рад, что вы собрались здесь сегодня, чтобы встать плечом к плечу с еврейским народом, – заявил Вячеслав Моше Кантор мировым лидерам. – Это служит важным посланием о том, что антисемитизм недопустим и опасен для всех наших обществ».

«Я благодарен вам за это, поскольку это даёт евреям по всему миру надежду, что c экстремизмом можно бороться с помощью толерантности, порядочности и умеренности», — подчеркнул президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста».

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Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста»

Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста», основанный в 2005 году Вячеславом Моше Кантором, – это международная организация, призванная сохранять память о Холокосте и его важнейших уроках для всего человечества, а также бороться с растущим антисемитизмом. Предыдущие мероприятия Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» состоялись в мемориалах Освенцим, Терезин и в урочище Бабий Яр. Они были организованы в сотрудничестве с Мемориалом Катастрофы и Героизма «Яд Вашем» при участии политиков и дипломатов самого высокого уровня.

https://worldholocaustforum.org/

На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба ЕЕ

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