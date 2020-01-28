Офис генпрокурора вернул предыдущий состав прокуроров по делу о расстрелах на Майдане

Офис генерального прокурора Украины вернул предыдущий состав прокуроров по делам о расстрелах на Майдане. Об этом сообщила Адвокатская совещательная группа на своей странице в Facebook.

«Хорошие новости из Офиса генерального прокурора. Изменена группа прокуроров по делу по убийствам на Институтской 20.02.2014 г. После удовлетворения отвода фейковых прокурорам 14.01.2020 Святошинским районным судом генеральный прокурор 27 января своим постановлением вернул «оригинальный» состав группы прокуроров – Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу», – говорится в сообщении.

Добрі новини з Офісу Генерального Прокурора.Змінено групу прокурорів у справі по вбивствам на вул. Інститутській… Posted by Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

29 декабря 2019 года в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, боевики Украине – 80, 76 из них согласились выехать на подконтрольную Киеву территорию. Украина передала ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, которых обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство в тот день.

Накануне обмена генпрокурор Руслан Рябошапка назначил новую группу прокуроров по этому делу. До этого его вели Донской, Земсков, Симонов и Денис Иванов.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что это дело суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

14 января 2020 года на заседании Святошинского районного суда Киева адвокаты бывших беркутовцев заявили, что потеряли связь со своими подзащитными.

15 января суд отвел прокуроров, которые способствовали их освобождению для обмена.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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