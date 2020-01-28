В Сети появились характеристики Nokia 8.2 5G

В Сети размещены характеристики Nokia 8.2 5G. Финская компания HMD Global представит свои новинки на выставке MWC 2020.

Благодаря утечке данных стали известны названия гаджетов, которые могут показать на мероприятии, однако они не являются окончательными. Это касается моделей Nokia 1.3, 5.2 и 8.2 5G. По опубликованной в Сети информации, версия мобильного устройства Nokia 8.2 с поддержкой 4G отменена. Кроме этого, вариант девайса 8.2 5G должен работать на базе однокристального чипа Snapdragon 765. Что касается дизайна задней панели смартфона и основной камеры, он может иметь сходства с прошлогодней моделью 7.2. Новинку оснастят 64-мегапиксельным датчиком изображения, а также установят боковой сканер отпечатков пальцев.

Разработчики должны установить в Nokia аккумулятор емкостью 3500 мАч. Аппарат корпорации будет иметь функцию быстрой зарядки. Поклонники бренда смогут приобрести базовую версию с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб памяти на флэш-накопителе за $500.

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