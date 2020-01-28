Бабаян рассказала о разделе наследства Державина с его дочерью

Роксана Бабаян пояснила журналистам о делении наследства покойного Михаила Державина с его дочерью от первого брака. По словам певицы, квартира супруга досталась ей.

Артист скончался 2 года назад, когда ему был 81 год. Как сказала Бабаян, по сути, делить с наследницей мужа ей было нечего. За время совместной жизни с Державиным ей удалось построить дачу. Сейчас знаменитость живет в апартаментах, где провел последние годы жизни актер. Его дочь Мария Михайловна не стала претендовать на этот дом. «У нее все есть. Я общаюсь и с ней, и с внуками Петром и Павлом», — поделилась певица.

Роксана Рубеновна добавила, в браке с мужем у нее не было стресса. Она старалась, чтобы Державин чувствовал себя с ней хорошо и комфортно. Приятели телеведущего, среди которых Александр Ширвиндт, Григорий Горин и Андрей Бабаян, стали и ее друзьями. На данный момент артистка ни с кем не состоит в отношениях, так как считает, что заводить роман в 73 года неприлично.

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