В Китае арестован мужчина из-за поста о намеренном заражении людей коронавирусом

В районе Тунчжоу полиция арестовала жителя пригорода столицы Китая Пекина, написавшего в социальной сети, что она намеренно заражал людей коронавирусом. Об этом в правоохранительные органы сообщило местное население, прочитав странный пост интернет-пользователя.

В своей публикации он заявлял, что после инфицирования коронавирусом намеренно посещал места массового скопления народа, чтобы заражать других людей. Как выяснило следствие, автор поста – абсолютно здоровый 22-летний мужчина. Ложные сведения, по признанию молодого человека, он распространял, желая разыграть интернет-пользователей.

Полиция арестовала «шутника» за распространение фейковой информации о терроризме. На сегодняшний день расследование по данному делу продолжается. Правоохранители Китая предупреждают, лица, занимающихся вбросом недостоверных фактов о коронавирусе в период борьбы с его распространением, будут отвечать по всей строгости за то, что сеют панику среди населения.

Согласно последним данным, в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, заболели больше 4500 человек. Известно о 106 случаях летального исхода.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Самолет Емbraer-170, готовившийся к экстренной посадке в Новосибирске, успешно совершил посадку, сообщила региональная прокуратура. Необходимость в посадке возникла из-за проблем с закрылками, сообщил представитель экстренных служб региона, передает РИА «Новости». По предварительным данным, у воздушного судна не убрались закрылки. Источник уточнил, что рейс направлялся из Новосибирска в Екатеринбург. Напомним, в субботу в аэропорту Шереметьево при […]