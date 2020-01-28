В Китае арестован мужчина из-за поста о намеренном заражении людей коронавирусом

В районе Тунчжоу полиция арестовала жителя пригорода столицы Китая Пекина, написавшего в социальной сети, что она намеренно заражал людей коронавирусом. Об этом в правоохранительные органы сообщило местное население, прочитав странный пост интернет-пользователя.
В своей публикации он заявлял, что после инфицирования коронавирусом намеренно посещал места массового скопления народа, чтобы заражать других людей. Как выяснило следствие, автор поста – абсолютно здоровый 22-летний мужчина. Ложные сведения, по признанию молодого человека, он распространял, желая разыграть интернет-пользователей.
Полиция арестовала «шутника» за распространение фейковой информации о терроризме. На сегодняшний день расследование по данному делу продолжается. Правоохранители Китая предупреждают, лица, занимающихся вбросом недостоверных фактов о коронавирусе в период борьбы с его распространением, будут отвечать по всей строгости за то, что сеют панику среди населения.
Согласно последним данным, в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, заболели больше 4500 человек. Известно о 106 случаях летального исхода.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Самолет Емbraer-170, готовившийся к экстренной посадке в Новосибирске, успешно совершил посадку, сообщила региональная прокуратура. Необходимость в посадке возникла из-за проблем с закрылками, сообщил представитель экстренных служб региона, передает РИА «Новости». По предварительным данным, у воздушного судна не убрались закрылки. Источник уточнил, что рейс направлялся из Новосибирска в Екатеринбург. Напомним, в субботу в аэропорту Шереметьево при […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Суперджет» не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем / 20 декабря
- Роскомнадзор заблокировал портал LostFilm по жалобе Warner Brothers / 18 декабря
- Милованов опроверг информацию о намерении правительства сменить руководство «Нафтогазу» / 3 декабря
- Goldman Sachs не будет проводить IPO компаний без геев или женщин в советах директоров / 24 января
- Пенс сам подошел к Путину для рукопожатия / 23 января
- Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье / 3 декабря
- Польша собралась по числу танков обойти суммарно Германию и Францию / 2 января
- Расследовано убийство стюардессы в Новой Москве / 28 января