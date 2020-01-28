Рубль вырос к доллару и евро

28.01.2020, 10:12, Новости дня

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 12 копеек – до 62,85 рубля, курс евро снизился на 13 копеек, составив 69,25 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 58,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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Последнее: Самолет Емbraer-170, готовившийся к экстренной посадке в Новосибирске, успешно совершил посадку, сообщила региональная прокуратура. Необходимость в посадке возникла из-за проблем с закрылками, сообщил представитель экстренных служб региона, передает РИА «Новости». По предварительным данным, у воздушного судна не убрались закрылки. Источник уточнил, что рейс направлялся из Новосибирска в Екатеринбург. Напомним, в субботу в аэропорту Шереметьево при […]

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