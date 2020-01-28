В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

В аэропорту Домодедово о подозрению в грабеже, изнасиловании и убийстве пенсионерки задержан 28-летний мужчина. Уточняется, что подсудимый работал слесарем.

Следствие считает, что злоумышленник в квартиру к пожилой женщине, чтобы ее ограбить. Мужчина избил пенсионерку, забрал у нее 30 тысяч рублей и изнасиловал. Подробности расследования не разглашаются, пишет телеканал «360».

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