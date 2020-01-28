Полиция ищет оставившего детей в Шереметьево мужчину

Полиция в Ростовской области разыскивает мужчину, который прилетел из Хабаровска в Москву и оставил своих сыновей в аэропорту Шереметьево.
«Местонахождение мужчины пока не установлено, его розыск ведется на территории Ростовской области», – сообщил источник в правоохранительных органах региона, передает РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей при себе был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.
По факту оставления детей в Шереметьево возбудили уголовное дело. Позже была найдена мать мальчиков. Сообщалось, что хочет забрать детей в новую семью.
Кроме того, СМИ опубликовали переписку девушки с бывшей однокурсницей, где она обвиняла мужа в избиении.
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