КНР рекомендовала согражданам отложить поездки за рубеж из-за пневмонии

Китайские иммиграционные власти рекомендовали гражданам КНР отложить поездки за рубеж в целях предотвращения распространения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
«Эта рекомендация Главного управления по делам иммиграции направлена на защиту жизней и здоровья как китайских, так и иностранных граждан и предотвращение ненужных потерь в условиях, когда ряд государств и регионов вводят ограничения на въезд в связи со вспышкой заболевания», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Тем временем власти Гонконга разрешили госслужащим не приходить в среду в офисы после окончания выходных по случаю Нового года по лунному календарю, предложив работать на дому.
Как сообщил представитель местного правительства, эта мера будет действовать до конца недели и направлена на снижение риска распространения нового коронавируса 2019-nCoV.
Он уточнил, что это не коснется сотрудников, чья работа связана с предоставлением экстренных и важных общественных услуг. Вместе с тем чиновник призвал организации частного сектора по мере возможности последовать данному примеру.
Напомним, ранее во вторник в Российском союзе туриндустрии сообщили, что российские туроператоры решили приостановить прием новых организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число зараженных достигло 4515 человек, из них 106 скончались.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.
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