Microsoft помогают улучшить работу в браузере Google Chrome

28.01.2020, 10:04, Разное

Разработчики из Microsoft помогут существенно улучшить удобство работы в браузере Google Chrome. Речь идёт об интеграции полезной функции из браузера Edge.
При работе с несколькими окнами нередко появляется необходимость перетащить одну или несколько открытых вкладок между окнами. Microsoft Edge уже умеет совершать подобную операцию и именно её намерены добавить в Google Chrome. Важной особенностью станет возможность переместить сразу несколько вкладок через контекстное меню, что существенно упростит работу на ноутбуках. В будущем ожидается, что пользователь даже сможет самостоятельно выбирать, в какое именно из открытых окон он будет перемещать свои вкладки.

Точная дата реализации новой возможности в Google Chrome пока остаётся без комментариев. Это не первый случай, когда для данного браузера нововведения берутся из Microsoft Edge. Функции энергосберегающего режима также изначально разрабатывались для стандартного браузера Windows, а после была приспособлена для Chrome.



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