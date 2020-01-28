Microsoft помогают улучшить работу в браузере Google Chrome

Разработчики из Microsoft помогут существенно улучшить удобство работы в браузере Google Chrome. Речь идёт об интеграции полезной функции из браузера Edge.

При работе с несколькими окнами нередко появляется необходимость перетащить одну или несколько открытых вкладок между окнами. Microsoft Edge уже умеет совершать подобную операцию и именно её намерены добавить в Google Chrome. Важной особенностью станет возможность переместить сразу несколько вкладок через контекстное меню, что существенно упростит работу на ноутбуках. В будущем ожидается, что пользователь даже сможет самостоятельно выбирать, в какое именно из открытых окон он будет перемещать свои вкладки.

Точная дата реализации новой возможности в Google Chrome пока остаётся без комментариев. Это не первый случай, когда для данного браузера нововведения берутся из Microsoft Edge. Функции энергосберегающего режима также изначально разрабатывались для стандартного браузера Windows, а после была приспособлена для Chrome.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент США Дональд Трамп пообещал на встрече в Вашингтоне с премьером Израиля и лидером израильской оппозиции представить мирный план, который, по данным СМИ, будет крайне выгоден Тель-Авиву и особенно Биньямину Нетаньяху, пишет обозреватель Foreign Policy Джошуа Митник. По мнению автора, вообще Трамп в Белом доме стал для израильского премьер-министра «подарком, который не перестаёт радовать». Reuters […]